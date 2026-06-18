イングランド代表FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）が、FIFAワールドカップにおける同代表の最多得点記録に並んだ。ケインは17日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループL第1節のクロアチア代表戦に先発出場すると、12分に蹴り直しとなったPKを決めて先制点をマーク。さらに、1−1で迎えた42分にはコーナーキックから頭で合わせて再び勝ち越しゴールを挙げた。なお、試合はその後追いつかれたものの、ジュード・ベリ