グラビアアイドルの小野たまり（22）が17日にインスタグラムを更新。ハイレグ水着姿をアップした。「#宮古島#小野たまり」とつづり、ハイレグ水着姿を投稿。水着は深くV字にカッティングされたワンピース形で、小野は豊満なバストとVゾーンがあらわなきわどい姿を公開している。この投稿にフォロワーからは「ちょっとこれはやばい」「すばらしい」「お似合いで超可愛い」とコメントが寄せられている。小野は埼玉県出身03年11月5日