FIFAワールドカップ2026・グループKの第1節が現地時間17日に行われ、コンゴ民主共和国代表はポルトガル代表と1−1で引き分けた。試合後、同点ゴールを挙げたコンゴ民主共和国代表FWヨアヌ・ウィサが、FIFA（国際サッカー連盟）を通して“歴史的な一戦”を振り返った。コンゴ民主共和国代表は、1974年の西ドイツ大会以来、13大会ぶり2度目のFIFAワールドカップ出場を果たした。その初陣で相まみえたのは、大会屈指のタレントを