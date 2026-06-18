子宮体がんを公表した女優の西丸優子（46）が17日、インスタグラムを更新。3カ月検診の結果を報告した。「今日は3ケ月検診の結果を聞きに病院行ってきました。今回も無事クリア」と健診の結果をつづり「最近は病気だったこと忘れちゃうくらい元気に過ごしております。ありがたい事です」と感謝した。「私という人間はすぐ調子乗るんで今の元気さに甘んじず、今後もちゃんと健診行って、健康管理だけはしっかりしていきたいと思いま