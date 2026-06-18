政府と与野党による社会保障国民会議は、食料品の消費税率を「１％」に引き下げる案を軸に、最終調整が進む見通しとなった。「実質０％」と説明できるよう、１％分の税収を給付金で国民に還元する案となっているが、野党からは「議論が尽くされていない」と反発の声が出ている。（政治部黒木健太朗）「全体として飲食料品にかかる消費税の『実質ゼロ化』を実現する。一歩でも前に踏み出す方策として提案した」実務者会議の