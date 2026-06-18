フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が18日までに自身のインスタグラムを更新。“背中ぱっくり”のドレス姿などイメチェンショットを披露した。「イメチェン何年かぶりに前髪を伸ばしてみていますどうかしら？」と問い掛け、背中を大胆に露出した白のドレス姿の写真をアップ。「ワンピース@maison.celonで上品な光沢感のあるネックドレス。背中を最近鍛えているのでチラッと」などとつづった。この投稿にフ