FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーをサポートする役割として帯同中の吉田麻也と南野拓実。グループステージ第1節のオランダ代表戦では、ウォーミングアップ後に率先してボールを集めるなど、チームのために黒子役に徹した。キャプテンを務める板倉滉は改めて「どれだけワンチームで戦えるのか」と重要性を強調。オランダ戦ではサブメンバーや途中交代となった選手たちが全員前のめりでベンチ前に立ち、戦況を見守