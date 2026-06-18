元AKB48のタレント板野友美（34）が17日までにインスタグラムを更新。FM横浜でレギュラーラジオ番組が決まったことを報告した。「FM横浜に来るたびにいつかレギュラー番組ほしいなって密かに思っていたの」と書き出し「ついに！！！？なんてったって私、ハマっ子横浜、みなとみらいがだいすきなのよね」と続け「みなとみらいの景色を観ながらラジオできるなんて……贅沢すぎる」と喜びをあらわにした。番組は7月スタート、毎週日