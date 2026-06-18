グラビアアイドル木村絵里子（29）が17日までにインスタグラムを更新。近影を公開した。木村は「週刊プレイボーイ発売中ずっと憧れていた場所に、今の自分で載せていただけたことが心から嬉しいです」とグラビア掲載誌を告知し、紐ビキニやランジェリー姿のグラビアを投稿した。この投稿にフォロワーからは「すっごく美しいです」「ますます綺麗に」「本当に色っぽくて美しい」とコメントが寄せられている。木村は96年9月11日生