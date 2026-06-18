オリックス・バファローズアンダーソン・エスピノーザ インタビュー（後編）前編：パドレスのトッププロスペクトがなぜ日本へ？ ２度の手術を乗り越えたオリックス・エスピノーザの逆転人生＞＞今季初登板の西武戦で来日初完封を飾った４月１日、ベルーナドームでヒーローインタビューを受けたオリックスの右腕、アンダーソン・エスピノーザはきれいな発音の日本語で喜びを表した。「まいど、エスピーです。今日も応援おお