オリックス・バファローズアンダーソン・エスピノーザ インタビュー（前編）今から２年前の2024年シーズン序盤、西武の本拠地ベルーナドームによく現れるMLB球団のスカウトがいた。今季アストロズに入団した今井達也に加え、高橋光成、平良海馬という将来のメジャー移籍を望む投手たちを視察するためだった。ところが彼らの誰も先発しないある日、そのスカウトが姿を見せた。その理由を尋ねると、スカウトはこう答えた。「エス