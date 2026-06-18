晩さん会でウィレムアレクサンダー国王夫妻と乾杯される天皇、皇后両陛下＝17日、アムステルダム（代表撮影・共同）【アムステルダム共同】オランダを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は17日夜（日本時間18日未明）、首都アムステルダムの王宮で開かれたウィレムアレクサンダー国王夫妻主催の晩さん会に出席された。天皇陛下はあいさつで、両国が交戦した第2次大戦の惨禍に触れた上で「将来に向けた平和への願いのもと、両国が共に