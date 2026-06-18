◇ナ・リーグカブス−ロッキーズ（2026年6月17日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのロッキーズ戦に「3番・DH」で先発出場。2回の第2打席で適時打を放った。初回の第1打席は四球を選んで出塁。2回、スワンソンの2ランなどで5点を奪い、なおも1死一塁で第2打席を迎えると、相手先発・サリバンの初球、内角直球を捉え、左翼ポール際に一直線。あと一伸びでスタンドインという打球は適時