約800人が犠牲となった四日市空襲や、戦時下のくらしについて知ってもらおうという企画展が、四日市市立博物館で開かれています。三重県四日市市は、終戦間近の1945年6月から8月までの間に、アメリカ軍からの9回にも及ぶ空襲をうけ約800人が犠牲になりました。会場には四日市に投下された焼夷弾のレプリカや、日々戦争の色が濃くなる国民生活の様子を写した写真パネルなどの資料115点が、3つのフロアにわけて展示されています。今