作って、回して、最後は食べる――。そんな三拍子そろった、ちょっと変わった“食べられるコマ”が登場します。「ねるねるねるね」をはじめ、子どもの創造力を刺激するお菓子を数多く世に送り出してきたクラシエ株式会社（フーズカンパニー）から、新作知育菓子「カスタム★コマキング」が誕生。自分で作ったラムネのコマを実際に回し、そのまま対戦まで楽しめるという、バトル要素を取り入れた新感覚の商品です。7月6日より