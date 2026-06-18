朝に咲いて夕方には散る「一日花」として知られる「沙羅双樹の花」が、三重県津市にある円光寺で見頃を迎えています。津市河芸町にある円光寺の境内には沙羅双樹の木が10本あり、6月上旬から花が咲き始め、いま見頃を迎えています。朝に白い花を咲かせ、その日のうちに散ることから「一日花」とも呼ばれています。また、平家物語の冒頭に登場することで知られ、はかない美しさを象徴する花としても親しまれています。訪れた人たち