中国人民銀行の潘功勝総裁が6月17日、2026年陸家嘴フォーラムにおいて、間もなく実施する多くの施策を発表しました。第1点は、短期金利の調整メカニズムの改善です。第2点は、海外の中央銀行向けの人民元現先（げんさき）取引制度の創設です。この制度は、海外の中央銀行が緊急に人民元建ての資金を必要とする場合に、その中央銀行が保有する人民元建て債券を担保として、人民元を貸し付ける制度です。第3点は、上海自由貿易試験区