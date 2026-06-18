All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、歌がうまいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：櫻井翔／32票嵐の楽曲において、独自の「サクラップ」と呼ばれるラップパートを一手に引き受けてきた櫻井翔さん。低音の効いたスタイリッシュな歌声と、自身で作詞を手がけるリリ