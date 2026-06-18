賢く使ってお得にEVを走らせよう！カーリース大手の住友三井オートサービス（愛称「SMAS（エスマス）」）と大阪ガス（Daigasグループ）は、2026年6月16日に電気自動車（EV）活用に関する新たな価値創出に向けた覚書を締結し、同月から本格検討を開始したと発表しました。両社は電気自動車の車両運用と電力コスト最適化を両立するサービスの提供と、大阪ガスと同社100%子会社であるKRIが提供するバッテリー劣化診断の車両リース