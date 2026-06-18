丸目4灯と専用ボディでマッスルカーを再現2026年5月8日、スズキは軽商用バン「エブリイ」の一部仕様変更を実施しました。商用からレジャーまで幅広い用途で活躍するエブリイは、カスタムベースとしても高い人気を誇るモデルです。そんなエブリイには、これまで数々のユニークなカスタムカーが誕生してきました。今回はその中から、2023年の東京オートサロンで披露され話題を集めた、初代シボレー「カマロ」風フェイスをまとっ