ウクライナのゼレンスキー大統領は、G7の首脳と防空能力をさらに強化することで合意したことなどは「重要な成果だ」と評価しました。【映像】攻撃により崩壊したウクライナの建物（複数カット）ゼレンスキー大統領は17日、自身のSNSに「G7サミットはウクライナにとって重要な成果をもたらした」と投稿しました。中でも、防空能力をさらに強化することで合意したことが重要で、新たにロシアに対して圧力をかけるとしています