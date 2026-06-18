アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会は、ウォーシュ新議長のもとで初めてとなる金融政策を決める会合を開き、4会合連続で政策金利を据え置きました。【映像】4会合連続で政策金利を据え置きしたFRBFRBは17日、イラン情勢を受けたエネルギー価格の上昇などがインフレに与える影響などを見極めるため、全会一致で政策金利を3.5パーセントから3.75パーセントの範囲に据え置きました。また、焦点となっていた今後の政策金利の見通