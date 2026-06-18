陸上男子棒高跳びの世界記録保持者アルマント・デュプランティス（26＝スウェーデン）が18日、自身のインスタグラムを更新。モデルのデシレ・イングランデルと結婚したことを報告し、結婚式の様子を公開した。デュプランティスは「12.06.2026」とつづり、6月12日に結婚式を挙げたことを報告。美しいドレス姿の新妻と並び立つ写真や、誓いのキスなども公開した。デュプランティスは21年東京五輪、24年パリ五輪の棒高跳びで連