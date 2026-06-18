【FIFAワールドカップ2026】ポルトガル代表 1ー1 コンゴ民主共和国代表（日本時間6月18日／ヒューストン・スタジアム）【映像】開始6分の光景、一瞬見せた振る舞い（実際の様子）ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが見せた振る舞いに、ファンからさまざまな声が寄せられている。ポルトガルは日本時間6月18日、FIFAワールドカップ2026グループK第1節でコンゴ民主共和国代表と対戦。6大会連続出場となったC・ロナウド