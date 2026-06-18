滋賀県知事選（７月５日投開票）が１８日告示され、４選を目指す現職と新人２人の計３人が立候補を届け出た。立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で、新人で元同県栗東市職員の大隅元侍氏（４２）、共産党が推薦する新人で党県副委員長の坪田五久男氏（６７）、現職の三日月大造氏（５５）。３期１２年の県政運営への評価のほか、現職が公共交通の維持や充実のために導入を検討している新税への賛否などが争点となる。