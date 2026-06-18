サッカーのW杯北中米大会で南アフリカを率いるヒューゴ・ブルース監督が17日、メッシのプレーを引き合いに同国代表FWテンバ・ズワネに対する出場停止処分の取り消しを求めた。ズワネはメキシコとの開幕戦（11日）で進路を阻んだ相手選手を振り払おうとした際に左手で顔面付近を叩く形となって後半39分に一発退場。国際サッカー連盟（FIFA）は17日に出場停止3試合の処分を発表し、異議を唱えたブルース監督が「メッシと何が違うの