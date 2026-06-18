日経平均株価はきょうも上昇しています。取引時間中の最高値を大幅に更新し、はじめて7万1300円を超えました。【映像】日経平均株価の変動日経平均は、イラン情勢の進展による原油価格の下落などの影響で、きのうまで3日連続で最高値を更新しています。きょうも取引開始とともに、取引時間中の最高値7万125円を更新すると、上げ幅はその後、1400円を超えました。前日のアメリカ市場では、FRB＝連邦準備制度理事会をうけて