◆米大リーグレッドソックス―ブルージェイズ（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「６番・指名打者」でスタメン出場し、２打数１安打で出場した試合では４試合連続安打となったが、２点を追う５回２死満塁のチャンスで代打を送られて途中交代となった。ブルージェイズは通算２２２勝の４１歳右腕・