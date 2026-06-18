１７日は６鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、勝ち星を挙げることはできなかったが、見せ場は作った。グレールールに騎乗した６Ｒは一騎打ちの末、惜しくも鼻差及ばず２着。「位置取りとして悪くなかったんですけど…」と唇をかんだ。１８日は８鞍に騎乗。４Ｒのペイシャメダリストは「前走が控えて５着に終わり、悔しい思いをしたので今度こそ」と気合十分だ。１ＲハシノオージャＢ３Ｒ