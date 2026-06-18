スムーズに協議離婚を進めるためには！？事前準備の重要性を解説 事前に準備して漏れなくスムーズに協議離婚の話し合い 分けるお金と親権者を決める 話し合いで決めなければならないのは、大きくは以下の2点です。 1.離婚届に記入が必要な事項 2.離婚後にトラブルになりそうなこと お金については、婚姻費用、慰謝料、財産分与について話し合います。必ず決めるべきことではあ