大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会が6月17日、会場跡地の夢洲（大阪市此花区）で、現在の会場の様子を報道陣に公開した。博覧会協会によると、6月12日時点で会場内のパビリオンのおよそ9割が解体を終えて敷地を返却。参加国が自前で建設したタイプAのパビリオンは42のうち37が、国内パビリオンは17のうち15が、それぞれ解体・返却が完了済みだという。4月の段階で解体作業に着手していたトルクメニスタン館は早