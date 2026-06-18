考え方は飲み会の席順と一緒！男女2人ずつクラスの代表の選び方とは 男女2人ずつ代表を選ぶ方法 男2人に女2人が対応する 男5人、女4人の計9人のなかから、男女それぞれ2人ずつ計４人の代表を選ぶとき、何通りの組み合わせがあるでしょうか？これには、まず男女それぞれから代表2人を選ぶ方法を考えます。男5人から代表2人を選ぶ方法は、5人から2人を選ぶ組み合わせなので5Ｃ2＝（5×4）÷（2×1）＝10通り女4人から代表2人を