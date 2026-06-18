ドル売り・円売り、米イランが署名日経平均1000円超高 米国とイランが覚書に署名したことでリスク選好の動きが広がっている、当初は19日だった。いち早く海峡を開放させることが目的だという。また、米政権内からの圧力も署名を早めたもよう。 ドルと円が下落、ダウ先物は200ドル超上昇している。日経平均は取引時間中の史上最高値を更新。韓国株も上昇して始まっている。 東京時間09:10現在 日経平均 70961.25（+10