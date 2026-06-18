１８日の東京株式市場は買い優勢。寄り付きの日経平均株価は前営業日比２６１円高の７万０１６３円と、７万円台に乗せてスタートした。 前日の米国株市場ではＮＹダウなど主要３指数が揃って下落した。注目された同日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は市場予想通り政策金利据え置きが決定。一方、その後に示された米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官による今後の政策見通しでは利上げに前向きな姿勢が示され、こ