米株価指数先物一段高、ダウ300ドル超上昇米イラン署名 東京時間09:16現在 ダウ平均先物SEP 26月限52255.00（+311.00+0.60%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7556.50（+63.75+0.85%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30398.00（+399.25+1.33%）