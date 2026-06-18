フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里（35）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜 2時間SP』（後9：00）に出演。「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」のコーナーで、買い物中に遭遇した“モヤっとしたエピソード”を明かし、スタジオを沸かせた。【撮り下ろしフォト】シースルーワンピで美脚を披露する宇垣美里（全48枚）大ぶりなアクセサリーが好みだという宇垣は、あるとき「Lサイズ（の大きいブレスレッ