生徒の英語力などを調べる文部科学省の「英語教育実施状況調査」の結果が発表されました。■中学・高校生 英語力は上昇傾向政府目標は届かずこの調査は毎年、文部科学省が行っているもので、全国の全ての公立中学・高校などを対象に、生徒が取得した英検の級数やテストの結果から英語力を測ったり、授業でタブレットなどのICT機器がどれほど使われているかなどを調べています。※今年2月に実施政府は英語力について、中学校卒業