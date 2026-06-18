2022年のサッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会を現地観戦中にFIFAの国際映像に映り込み、「美しすぎる」と話題となったガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONO（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、夫でサッカーJ1名古屋のFW山岸祐也（32）との北中米大会の現地観戦ショットを披露した。「フランスvsセネガルエンバペやっぱりすごかった」と書き出すと、スタジアムでドット柄のフランスのエンブレ