俳優の吉沢亮（32）が、18日放送のテレビ朝日系バラエティー『かまいガチ』（毎週水曜後11：15 ※一部地域を除く）に出演。番組の競技から15分で“帰宅”した。【写真】“カニに取り憑かれた”俳優・吉沢亮の姿番組では、出演者全員で同じ競技にチャレンジし、最初に成功した人がその場で帰宅できる企画「達成したら即帰宅するねん」を実施。昨年6月の同番組では、眞栄田郷敦とともにゲスト出演して同企画に挑戦し、眞栄田に