元TBSアナウンサーで画家に転身した伊東楓さん（32）が18日、自身のインスタグラムを更新。移住先のドイツでの最新ショットを公開した。立大文学部卒業後、2016年にアナウンサーとしてTBSテレビに入社。「COUNTDOWNTV」や朝の情報番組、ラジオなどで幅広く活動していた。2021年2月にTBSを退社。現在は画家としてドイツ・ベルリンを拠点に活動している。「気付けば、もうすぐドイツに渡って5年」と伊東さん。「そして無事