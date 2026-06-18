被爆体験を証言するサーロー節子さん＝17日、ウィーン（共同）【ウィーン共同】カナダ在住の被爆者サーロー節子さん（94）が17日、ウィーンで、11〜12月の核兵器禁止条約の第1回再検討会議に向けた課題を話し合う会合に出席した。広島で13歳の時に被爆した悲惨な状況を証言。広島や長崎への原爆投下から得た教訓として「人類は核兵器への依存から早急に脱却しなければならない」と訴えた。会合はウィーン軍縮不拡散センターが