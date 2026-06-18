陸上男子棒高跳び世界記録保持者のアルマンド・デュプランティス（２６）が１８日、１０頭身ともいわれるモデルのデシレ・イングランデルとの結婚式の様子を公開し、反響を呼んだ。コメント欄などでは「世界で最も美しいカップル」、「最も美しい結婚式」、「想像以上に美しい」、「息をのむほど綺麗」、「完璧すぎる」、「うわー！」、「奥さん美人すぎるだろ」、「超絶美男美女」、「信じられないスタイルの良さ」との声が寄