サンマルクホールディングスが３日ぶりに反発している。１７日の取引終了後に、ベーカリーカフェ「トラスパレンテ」を展開するトラスパレンテ（東京都目黒区）の全株式を７月１日付で取得し子会社化すると発表しており、業績への貢献が期待されているようだ。 「トラスパレンテ」は現在、都内を中心に１４店舗を直営展開いている。高品質なパンの製造技術や高いブランド力を有するトラスパレンテをグル&#