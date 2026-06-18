アイネスが高い。１７日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、旧村上ファンド関係者が運営するシンガポールの投資顧問会社エフィッシモ・キャピタル・マネージメントの保有割合が１４．７４％から１５．７６％に上昇したことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資。ただし、うち３２９万４５００株については投資一任契約に基づく顧客資産運用のためとしてお