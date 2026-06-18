Ｊトラストは大幅高で５日続伸。年初来高値を更新した。１７日の取引終了後、特別株主優待を実施すると発表した。９月２日を基準日として１００株以上を保有する株主にデジタルギフト１万円相当を贈呈するとしており、好感した買いが集まっている。２６年３月末に子会社の日本保証が展開する信用保証サービスの保証残高が３０００億円、同じく子会社のＪトラストグローバル証券における預り資産残高が５０００億円を