ヌーラボは大幅に４日続伸している。１７日の取引終了後、プロジェクト・タスク管理ツール「Ｂａｃｋｌｏｇ」のプラン体系を来年１月１日から改定すると発表した。今後も継続的に開発投資を行い、安定したサービス提供体制を維持・強化することを目的としており、材料視した買いが集まっている。現行の４プラン構成を「エコノミー」（月額２万１０００円）、「ビジネス」（同３万６３００円）、「プロフ