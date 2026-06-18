ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐが３日続伸となっている。同社はきょう、ソーシャルコマース向け人工知能（ＡＩ）動画生成ソリューション「ＡｎｙＡＩＶｉｄｅｏ」の提供を開始すると発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 ＡｎｙＡＩＶｉｄｅｏは、同社のＡＩ・データ活用基盤「ＡｎｙＡＩ」を活用し、市場データや消費者インサイトに基づいた動画コンテンツの企画・生成を支援する