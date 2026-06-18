トライアイズがストップ高カイ気配に張り付いている。同社はダムや河川など水関連分野の建設コンサルや不動産投資、及びファッションブランド事業などを多角的に展開する。１７日取引終了後、国内最大規模の産業用・農業用ドローン製造企業であるマゼックス（大阪府東大阪市）とＭ＆Ａ先企業へのドローン活用による業務革新支援とＡＩ自動運航基盤システムの構築で業務提携を開始したことを発表、将来的な資本提携の