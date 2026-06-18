ビーウィズが続伸している。東京証券取引所が１７日の取引終了後に、ビーウィズ株の監理銘柄（確認中）の指定を１８日付で解除すると発表したことが好感されている。東証プライム市場における上場維持基準の「流通株式時価総額」の基準を充たしておらず、改善期間の終了時点で適合が確認できていなかったとして、６月１日付で監理銘柄（確認中）に指定されていたが、２６年５月期末時点で全ての上場維持基準に適合が