[6.17 W杯L組第1節 イングランド 4-2 クロアチア ダラス]北中米ワールドカップは現地時間17日、L組第1節のイングランド代表対クロアチア代表を行い、4-2でクロアチアが勝利した。24日に行われる第2節でイングランドはガーナ、クロアチアはパナマと対戦する。前半9分のイングランドのコーナーキック。MFデクラン・ライスのボールはDFエズリ・コンサが競り合い、こぼれたボールをMFノニ・マドゥエケが先に触り、クリアを試みたMF